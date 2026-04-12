Kastamonu’da fabrika yangını paniği: Yangın kısa sürede söndürüldü

07:2212/04/2026, Pazar
AA
Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağı Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olası yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları yapılıyor.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

