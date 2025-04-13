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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı

12:0513/04/2025, Pazar
AA
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İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle Ağlı'da 9, Araç'ta 13, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 7, Daday'da 23, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 4, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 6, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 26, Şenpazar'da 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



#KASTAMONU
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