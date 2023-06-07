Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından çalışmalar başladı

Haiti'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı. Ülke genelinde şu ana kadar 820 ev tamamen yıkılırken, 31 bin 591 evin sular altında kaldığı, 40 bin ailenin ise tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.