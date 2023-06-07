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Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından çalışmalar başladı

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde 5 Haziran'da etkili olan şiddetli yağışın ardından rüsubat temizliği ve çöken yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

17:48 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Kastamonu/ İnebolu ve Bozkurt

Kastamonu/ İnebolu ve Bozkurt

İnebolu Çayı'nda sel sularının çekilmesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yatağında biriken tortuyu temizlemek için çalışma yapılıyor.


DSİ'ye ait iş makineleriyle, suyun taşıdığı taş ve çakıllar temizlenirken, bunlar kamyonlara yüklenip belirli sahalara dökülüyor.


Bozkurt'ta da etkili olan yağışlar sonrası heyelanla çöken Bayramgazi grup yolunda çalışmalara başlandı.

DSİ ve Özel İdare ekipleri, ilçeden 11 köye ulaşımı sağlayan grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.




#İnebolu Çayı
#rüsubat
#şiddetli yağış
#Kastamonu
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