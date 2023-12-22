Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda: Dört kişi yakalandı

7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bu yana işgalci gücün Gazze ve Batı Şeria’daki tutuklama terörü hız kazandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli her gün sebepsiz yere gözaltına alınırken, hapishanedeki Filistinli esir sayısı 8 bini geçti. Çoğu tutuklunun, işkencenin yaygın hale geldiği hapishanelerdeki akıbeti ise belirsizliğini koruyor.