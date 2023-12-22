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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda: Dört kişi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.Yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

11:20 - 22/12/2023 Cuma
AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda: Dört kişi yakalandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda: Dört kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.


Bu kapsamda Seydiler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan M.T, T.K. ve V.C. gözaltına alındı.

Kastamonu merkezde ise İ.C.Ç'nin üstünde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.



#Kastamonu
#Uyuşturucu
#Operasyon
11 dakika önce
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