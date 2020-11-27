Katar’la kritik anlaşmalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri ile görüşmesi Katar’la kritik anlaşmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile “Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı”nda bir araya geldi. Askeri, sanayi ve finans alanında 10 kritik anlaşma imzalanırken, Katar Yatırım Otoritesi (QIA) Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu devraldı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 27 Kasım 2020, 00:55 Yeni Şafak