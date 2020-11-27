Katar’la kritik anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi törenle karşıladı.
- Resmi törenin ardından Erdoğan ve Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında birçok anlaşma imzalandı.
Bu kapsamda, “İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma”, “İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı”, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat”, “Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma”nın da arasında olduğu 10 anlaşma imza altına alındı.
BORSA İSTANBUL’DAN YÜZDE 10 HİSSE ALACAK
- Önemli anlaşmalardan birisi de Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10 payının QIA’ya devri için yaptığı mutabakat anlaşması oldu. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. TVF açıklamasında, “İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor” denildi.