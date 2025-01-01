Katil İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde eylem düzenleniyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmü altındaki Gazze için tüm dünya susarken, vicdanın sesini haykıran Türkiye, 2025'in ilk gününde, Filistinli kardeşleri için yine meydana çıkıyor. Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze buluşması, bu yıl yine Galata Köprüsü'nde düzenleniyor.

308 STK EYLEME DESTEK VERDİ

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı.

"DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ"

Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.

BİLAL ERDOĞAN: ZALİMİN ZULMÜNÜ HAYKIRACAĞIZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

TÜGVA'nın öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla Galata Köprüsü'nde “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla gerçekleştirilecek yürüyüş için bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazını Süleymaniye Camisi'nde eda etti.









Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bugün Galata Köprüsü'nde Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için düzenlenecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.