Katil İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

308 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından organize edilen, İsrail'in Filistin'de binlerce canı katletmesini, "Dünyayı uyandırıyoruz" şiarıyla protesto eden vicdanın sesi, bu yıl da sabahın erken saatlerinden itibaren Tarihi Yarımada'da buluşmaya başladı. Geçen yıl düzenlenen gösteriye 250 bin kişi katılırken, eyleme bu yıl da yoğun bir ilginin olduğu görüldü.
Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde eylem düzenleniyor.
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmü altındaki Gazze için tüm dünya susarken, vicdanın sesini haykıran Türkiye, 2025'in ilk gününde, Filistinli kardeşleri için yine meydana çıkıyor. Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze buluşması, bu yıl yine Galata Köprüsü'nde düzenleniyor.
308 STK EYLEME DESTEK VERDİ
Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı.
"DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ"
Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.
BİLAL ERDOĞAN: ZALİMİN ZULMÜNÜ HAYKIRACAĞIZ
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı
Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bugün Galata Köprüsü'nde Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için düzenlenecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.
İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.
Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.
Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.
Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.
Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.
Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.