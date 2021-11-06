​Katil olay yerinde

İstanbul Beykoz’da iş yerini boşaltmasını isteyen dükkan sahibi, çıkan tartışmada kiracıyı bıçaklayıp öldürdü. Kiracı Mahmut Sami Evci’nin (48) hayatını kaybettiği olayın detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Süreç, dükkan sahibinin tekstil işi yapan Evci’ye Haziran ayında kirayı 5 binden 10 bin liraya çıkardığını söylemesiyle başlamış. 6 yıldır dükkanda olan Evci, bunun yasal olmadığını, zammın 2 bin 500 lira olmasını istedi. Haziran’dan sonra da olay gününe kadar 7 bin 500 lira kira ödedi.

Salim Emre H.

DÜKKANDAN ÇIKIYORDU

Mahmut Sami Evci bu süreçte dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H.’nin tacizlerine maruz kaldı. Salim Emre H. geçen ay bir gece arabayla dükkanın kepenklerine çarpıp zarar verdi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kaldı. Dükkanda daha fazla kalamayacağını anlayan Mahmut Sami Evci iş yerini parça parça Ümraniye’de tuttuğu yeni dükkana taşıyordu. 2 Kasım akşamı dükkana gelen Salim Emre H. “Hala boşaltmadınız mı? Ben size göstereceğim” deyip gitti.

Mahmut Sami Evci

4 ÇOCUK YETİM KALDI

15 dakika sonra bıçakla geri gelen Salim Emre H., Mahmut Sami Evci, yeğeni Halil Evci ve Afgan çalışana saldırdı. En küçüğü 9 aylık olan 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci, iki kasığı ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri inceleme yaparken, orada bulunan esnaf, Salim Emre H.’nin aracıyla dükkan çevresine geldiğini gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine Salim Emre H., olay yerinde yakayı ele verdi. Esnafla sık sık tartışan Salim Emre H., “Benim raporum var. Suç işlesem de bana bir şey olmaz” diyormuş.