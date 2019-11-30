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VAN

Kavgalı iki aile pazarda karşılaştı: 2'si ağır 7 yaralı

Van'da aralarında husumet bulunan iki aile Tuşpa ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşınca silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olay sonrası 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA DHA
Van'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, Tuşba ilçesindeki açık oto pazarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oto pazarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Van'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde hem husumetli gruplar hem de çevredeki vatandaşlar yaralandı. Kavgada 4 kişi silahla yaralanırken, 3 ise vücudunun çeşitli yerinden bıçak ve sopalarla yaralandı.

Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve 112 acil servisi ekipleri geldi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan şahısları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı.

Van'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan 7 kişiden, 2’sinin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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