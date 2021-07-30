Gündem Kavurucu sıcaklar kapıda Üç bölgede 8 derece birden artacak
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Kavurucu sıcaklar kapıda: Üç bölgede 8 derece birden artacak

Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Beş ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarına karşı vatandaşı uyardı.

Haber Merkezi İHA
Kavurucu sıcaklar kapıda: Üç bölgede 8 derece birden artacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'E YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji uyardı: Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da temmuz sıcaklığı ortalamanın 9 derece üzerine çıkacak
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Antalya'da temmuz sıcaklığı ortalamanın 9 derece üzerine çıkacak

Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti
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Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana’da son aylarda sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39-40 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcaklığın etkisinin arttığı kentte vatandaşlar parklar, yeşil alanlara akın etti. Parkta çevre düzenlemesii yapan işçileri ise kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdürdü.
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Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nın çevre düzenlemesini yapan işçilerden Sevda Karaoğlu, sıcaktan bunaldıklarını ama işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Adanalıların sıcakla mücadeleye alışık olduğunu kaydeden Karaoğlu, “Bizim kaderimiz olsa gerek. Burası her sene daha da sıcak oluyor. Mola saatlerimizde gölgeye koşuyoruz. Otururken bile terliyoruz” dedi.
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Parktaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Sıla Birgenç ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını fakat bugün önemli işleri için sıcağa dayanmak zorunda olduğunu belirtti. Adana sıcağına diyecek kelime bulamadığını ifade eden Birgenç, Burası sanki cehennemin fragmanı gibi. Buna rağmen Adana çok güzel bir şehir. Asla başka bir yerde yaşayamam diye konuştu.
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Arkadaşıyla parkta sohbet eden Yiğitcan Avcı ise kendisinin Adana sıcağında yandığını Rusya’da yaşayan babasının ise oradaki serin havada keyif çattığını belirterek, Rusya’ya gitmek istediğini söyledi.
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Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti
Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte etkisini artıran sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.


İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil
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Kimi vatandaşlar mecbur olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmazken kimisi de sokakta gezmekten kendini alıkoymuyor. Öte yandan İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 32,7 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 34 ile 82 arasında olduğu gözlendi.
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İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. 40 derecelere yaklaşan sıcaklık sonrası sabah ve öğle saatlerinde İstanbul’un caddeleri de boş kaldı. Gün içerisinde sokağa çıkan vatandaşlar ise artan sıcaklıklardan şikayetçi. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda sokaklarda gezen vatandaşlar ise havanın oldukça sıcak olduğunu ve akşam saatleri haricinde dışarıda olmanın insanı zorladığını belirtti.
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Yasemin Özburçak, “Bu sene ciddi manada bir sıcak var. Yanı sıra oldukça fazla da nem var. Almanya’dan geliyoruz, orada hava soğuk. Burası bizi terletti” dedi. Caddede yürüyüşe çıkan Vedat Taşkın, “Aşırı bir sıcak ve nem var. Dayanılacak gibi değil. Üstelik yağmur da yok. Kuraklık da söz konusu. Allah yardımcımız olsun. Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık yaşamış değilim. Geceleri uyumak dahi insanı zorluyor. Susuzluk problemi ülke adına korkutucu bir son. İnşallah o tablo ile karşı karşıya kalmayız.
İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil
İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.


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