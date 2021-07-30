Kavurucu sıcaklar kapıda: Üç bölgede 8 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'E YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

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Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

🗓30 Temmuz 2021 (Cuma)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1uxXf0YiG7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 30, 2021

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FOTOĞRAF 7 Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklarıyla ünlü Adana’da son aylarda sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39-40 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcaklığın etkisinin arttığı kentte vatandaşlar parklar, yeşil alanlara akın etti. Parkta çevre düzenlemesii yapan işçileri ise kavurucu sıcakta çalışmalarını sürdürdü. Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nın çevre düzenlemesini yapan işçilerden Sevda Karaoğlu, sıcaktan bunaldıklarını ama işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Adanalıların sıcakla mücadeleye alışık olduğunu kaydeden Karaoğlu, “Bizim kaderimiz olsa gerek. Burası her sene daha da sıcak oluyor. Mola saatlerimizde gölgeye koşuyoruz. Otururken bile terliyoruz” dedi. Parktaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Sıla Birgenç ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını fakat bugün önemli işleri için sıcağa dayanmak zorunda olduğunu belirtti. Adana sıcağına diyecek kelime bulamadığını ifade eden Birgenç, Burası sanki cehennemin fragmanı gibi. Buna rağmen Adana çok güzel bir şehir. Asla başka bir yerde yaşayamam diye konuştu. Arkadaşıyla parkta sohbet eden Yiğitcan Avcı ise kendisinin Adana sıcağında yandığını Rusya’da yaşayan babasının ise oradaki serin havada keyif çattığını belirterek, Rusya’ya gitmek istediğini söyledi. Adana sıcaktan kavruluyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi vatandaş dışarı akın etti Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentteki termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte etkisini artıran sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

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