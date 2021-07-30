Kavurucu sıcaklar kapıda: Üç bölgede 8 derece birden artacak
Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Beş ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarına karşı vatandaşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'E YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 44
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
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Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
🗓30 Temmuz 2021 (Cuma) 💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat! 🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1uxXf0YiG7