Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayak merkezinin otoparkında drift atmıştı: Cezayı yedi

Kayak merkezinin otoparkında drift atmıştı: Cezayı yedi

13:0020/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otoparkta otomobili ile drift yapan sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medyada Erciyes'te bir otomobilin drift yaptığına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. izlenen kamera görüntülerinin sonucunda, driftin Melikgazi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı otoparkında yapıldığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.

#Kayseri
#Erciyes Kayak Merkezi
#Melikgazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimine göre son oruç ve Ramazan'ın bitiş tarihi