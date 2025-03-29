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Kayalıkta mahsur kaldılar: 3 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

Kayalıkta mahsur kaldılar: 3 gündür kurtarılmayı bekliyorlar

10:5329/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
IHA
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Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.
Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi kurtarılmayı bekliyor.

Tillo ilçesinin Hatrant köyü Botan kanyonunda kayalıklarda 7 keçi yaklaşık 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarılamıyor. Köylüler, keçilerin uzun süredir dağ yamacında mahsur kaldığını belirterek hayvanların kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti. Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.

#Siirt
#Tillo
#Hatrant
#İsmet Beydoğan

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