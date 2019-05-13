Kayıp AA muhabirinin cep telefonundan sinyal alındığı iddialarıyla ilgili açıklama

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerinin alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hem ulusal hem de yerel düzeyde bütün birimlerin seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Hem araç gereç hem de personel konusunda bütün tedbirler alınıp hazırlıklar yapılıp alanda çalışmalar sürdürülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğümüz, hepimiz konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Pehlivan, Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, Trabzon AKUT ve Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı ve dağ arama kurtarma timlerinin alanda olduğunu aktardı.

Vali Pehlivan, "Şu an itibarıyla 130 personel 7 grup halinde hem suyun içinde hem de karada 7 bölgede arama yapıyor" diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar Nişancı'ya ait kamera ve tripod ile ayakkabısının tekinin bulunduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti: