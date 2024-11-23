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Kayıp genç için seferber oldular

Kayıp genç için seferber oldular

04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Hüsamettin Yalgettekin

Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla, baraj kapakları kapatıldı. Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine önceki gün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde başlatılan arama çalışmasına dün sabah yeniden başlandı. Çalışmalar, 8 arama-kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı dron, Cizre İtfaiyesi'nden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden 2 kurbağa adam, 6 dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü arama ekibi ile sürüyor.




#kayıp
#arama
#şırnak
#Silopi

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