Kayıp olarak aranıyordu: 15 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

17:0210/09/2025, Çarşamba
IHA
Kayıp olarak aranan şahsın 15 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 15 yıl önce bulunan kimliği belirsiz cesedin, Denizli’de aynı yıl içerisinde kayıp olarak aranmaya başlanan bir şahsa ait olduğu, jandarma tarafından yapılan çalışmada yakınından alınan DNA örneği ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirtilen tarihte yapılan çalışmalarda şahsın kimliği tespit edilemedi.


Üzerinden 15 sene geçen olayın aydınlatılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tekrar çalışma başlatıldı.


Yapılan kapsamlı analiz ve detaylı araştırma sonucu bulunan cesedin Denizli’nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kayıp olan ve intihar eden Suzen Uslu (46) isimli kişiye ait olduğu, bir yakınından alınan DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu tespit edilerek olay aydınlatıldı.



