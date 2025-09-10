Kayıp olarak aranıyordu: 15 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirtilen tarihte yapılan çalışmalarda şahsın kimliği tespit edilemedi.

Yapılan kapsamlı analiz ve detaylı araştırma sonucu bulunan cesedin Denizli’nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kayıp olan ve intihar eden Suzen Uslu (46) isimli kişiye ait olduğu, bir yakınından alınan DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu tespit edilerek olay aydınlatıldı.