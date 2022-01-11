​Kayıtsız teröristler adına sahte pasaport​

Ekonomi

‘Şifalı’ yatırıma ilgi artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pandemide talebin arttığı tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hazırladığı özel rehberlere yatırımcı da büyük ilgi gösterdi. Özellikle kekik, adaçayı, sumak, aronya, ceviz, badem ve kuşburnu ile ilgili üretim yapmak isteyen üreticiler ve yatırımcılar tarafından olumlu geri bildirimler sağlandı.