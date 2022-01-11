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İSTANBUL

Kayıtsız teröristler adına sahte pasaport

İstanbul’da terör örgütü PKK’dan soruşturması olanlara yurt dışına firar edebilmesi için sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı...

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Kayıtsız teröristler adına sahte pasaport​
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İstanbul’da terör örgütü PKK’dan soruşturması olanlara yurt dışına firar edebilmesi için sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK’lıların yurt dışına kaçarken kullandıkları pasaportların nasıl basılıp İstanbul’a ulaştığını deşifre etti. Pasaportların, sistemde parmak izi ve fotoğrafı olmayan teröristler adına düzenlendiği ortaya çıktı.

  • Sahte pasaportlardaki fotoğrafların Türkiye’de bulunduğu dönem PKK’nın İstanbul’daki hücre yapılanmasını organize eden ve hala Irak’ın Süleymaniye bölgesinde bulunan “Avareş Bozan” kod adlı terörist Turan Adalmış ve PKK üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası alan Kamuran İbek’e ait olduğu belirlendi. Pasaportların Kilis İl Nüfus Müdürlüğü’nde görevli M.A. tarafından hazırlandığı, İstanbul’da kimlere gönderildiği ve bu kişilerin adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda, pasaportların kuryeliğini yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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