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Kaymakamlara şok FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 40’a yakın mülki amir görevden uzaklaştırıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi ilinde açığa alınan kaymakamlarla ilgili “Temizlendikçe güçleniyoruz. Bu kişiler 2016’dan önce görevdeydi. İrtibatı kesmedikleri tespit edildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı, mülki amirlere yönelik çok önemli bir FETÖ operasyonu başlattı.
İçişleri Bakanlığı, mülki amirlere yönelik çok önemli bir FETÖ operasyonu başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kaymakam, vali yardımcısı ve kaymakam kökenli hukuk müşavirlerinin bulunduğu 40’a yakın mülki amir görevden uzaklaştırıldı. Batman’ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, Şanlıurfa’nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Erzurum’un Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Erzincan’ın Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Bingöl vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran ile Tunceli’de 3 yıldır vali yardımcılığı yapan Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu açığa alındı.

KESİN BİLGİLER VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi ilindeki soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 35 civarında kaymakam hakkında FETÖ soruşturması başlattığı bilgisini veren Memiş, “Bizim de 3 ilçemizde kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, özel bir çalışma. Bu devlet büyük bir devlet, temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ’nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Bunları tespit ediyoruz veya itirafçı ‘Benim liderim buydu’ deyip isim veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016’dan önce görevdeydi, çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz. Yani pes doğrusu” diye konuştu.

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