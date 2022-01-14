Kaynak Holding'in kasası yakalandı

FETÖ’nün en büyük finans kaynağı olan Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından aranan Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü ve örgütün üst düzey sorumlularından Bayram A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu nüfusuna kayıtlı Bayram A.’nın İstanbul’da olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda Bayram A. kıskıvrak yakalandı.

İTİRAFÇILAR TEK TEK ANLATTI

Bayram A.’nın KHK ile kapatılan Kaynak Vakfı’nın üyesi olduğu, kayyum atanan Sakarya Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirliği’nde sermaye ortağı olduğu, FETÖ çağrısı ile Bank Asya’ya para yatırdığı, örgütün firari tepe yöneticileri Ali Ursavaş ve Naci Tosun ile irtibatının olduğu tespit edildi.

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Bayram A. hakkında beyanda bulunan FETÖ itirafçıları, çalışanları zorla örgütün yayın organı Zaman gazetesine üye yaptığı, örgüt için burs, himmet ve kurban parası topladığı, Bank Asya’ya para yatırılması için personeline baskı yaptığı ve şirket içi örgütsel toplantılar düzenlediğini söyledi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Kastamonu polisi ayrıca “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” suçundan aranan ve daha önce kentte görev yapan eski komiser E.K.’yı Ankara’da, 15 Temmuz’dan sonra askeri okuldan ilişiği kesilen ve hakkında yakalama kararı bulunan S.C.’yi ise Adana’da yakaladı. Kastamonu’ya getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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