Gündem Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü
KAYSERİ

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
Kayseri haber: 15 yaşındaki kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Cuma Ali C. kızının bıçak darbeleriyle can verdi.

Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cuma Ali C. (42), ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı.

Annesini korumak isterken

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.’yi göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cuma Ali C.
Cuma Ali C.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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