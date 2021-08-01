Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü

Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cuma Ali C. (42), ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı.

Annesini korumak isterken

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.’yi göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cuma Ali C.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.