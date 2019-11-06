Gündem Kayseride cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu
KAYSERİ

Kayseri haber: Cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu

Kayseri'de cami tuvaletinde 15 günlük bebek bulundu

Kayseri'de Elmaağaçlı Camii'nin kadınlar tuvaletinde 15 günlük kız bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık ekipleri, 15 günlük olduğu anlaşılan bebeği Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Sağlık ekipleri, 15 günlük olduğu anlaşılan bebeği Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Kayseri'de dün saat 17.00 sıralarında Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Elmaağaçlı Camii'nde tuvalete giren kadınlar, kundak içinde terk edilmiş bebeği gördü.

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Kadınlar, bebeği alarak yakındaki banka şubesine götürdü. Banka çalışanları, mama ile besledikleri bebeğin karnını doyururken, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Elmaağaçlı Camii'nin kadınlar tuvaletinde 15 günlük kız bebek bulundu.

Gelen sağlık ekipleri, 15 günlük olduğu anlaşılan bebeği Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, bebeğin yakınlarının bulunması için çalışma başlattı.

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