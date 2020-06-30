Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kayseride evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti sansara ait çıktı Bu doğal oluşumu nedeniyle kıymetli bir hayvan
KAYSERİ

Kayseri haber: Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti sansara ait çıktı

Kayseri'de evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti sansara ait çıktı: Bu doğal oluşumu nedeniyle kıymetli bir hayvan

Kayseri'de kuaför İbrahim Çeliker'in, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker (39), 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

Kayseri'de evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum
GÜNDEM
Kayseri'de evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum

DHA
Kayseri'de kuaför İbrahim Çeliker'in, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı.

"Bu doğal oluşumu nedeniyle kıymetli bir hayvan"

Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, "Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor" dedi.

DHA
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler,

"Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık"

İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, "Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim" ifadelerini kullandı.

DHA
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler,

"Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında yaşının olduğunu söylediler"


İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi" ifadesini kullandı.

Kayseri'de evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti bakın neye ait çıktı
FOTOĞRAF 16
Title
Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi.
Title
Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Title
Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.
Title
Bu doğal oluşumu nedeniyle kıymetli bir hayvan<br>​<br>​ Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor dedi.
Title
Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık<br>​<br>​ İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim ifadelerini kullandı.
Title
Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında yaşının olduğunu söylediler<br>​<br>​ İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi ifadesini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kayseri'de evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti bakın neye ait çıktı
Kayseri'de kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil" dedi.


Abone Ol Google News
Türkiye somut adım bekliyor

Türkiye somut adım bekliyor

​AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulunuyor.
Odunlukta mumyalanmış

Odunlukta mumyalanmış

​Kayserili vatandaşın bulduğu hayvan sansar çıktı.
AK Partide korona alarmı

AK Parti'de
korona alarmı

​Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun testi pozitif çıktı.
Deniz Kuvvetleri<br>Komutanı Trablus'ta

Deniz Kuvvetleri
Komutanı Trablus'ta

​Hafter'in yaklaşamadığı Busetta Deniz Üssü'nü denetledi.

​Rusya'yı tehdit görüyorsunuz ama Libya'da birlikte iş tutuyorsunuz.

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.

Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

​Mercimek çorbası 107, su 53, pide 153, makarna ise 169 TL...
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu.

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.
Bravo üniversitelilere

Bravo üniversitelilere

​Yerli imkanlarla yüzde 91 verimlilikte elektrikli motor ürettiler.
Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

​Doktorların yüzde 80'i dahi koronavirüse yakalandı.
Tedirgin eden atama

Tedirgin eden atama

Kritik derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.