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KAYSERİ

Kayseri haberleri... Evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu

Kayseri'de evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum

Kayseri'de kuaför İbrahim Çeliker, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu. Çeliker, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğüne haber verdi.
Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker (39), dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü.

DHA
Evin bodrumunda bulunan iskelet.

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Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğüne haber verdi.

DHA
İbrahim Çeliker, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu.

Çeliker, Müze Müdürlüğü’nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, "Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz" dedi.

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Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğüne haber verdi.

Çeliker, "Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz. Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir" ifadelerini kullandı.

Evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu
FOTOĞRAF 8
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Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker (39), dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi.
Title
Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü.
Title
Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğüne haber verdi.
Title
Çeliker, Müze Müdürlüğü'nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, şöyle konuştu:
Title
Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz. Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir.
Title
Title
Title
Evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu
Kayseri'de kuaför İbrahim Çeliker, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu. Çeliker, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.
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