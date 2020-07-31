Kayseri'de kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum

Teknoloji

Salgına Google dahi dayanamadı: Gelirleri ilk kez düştü

Geçtiğimiz günlerde ABD ekonomisi rekor bir küçülme duyururken bunun yansımaları teknoloji şirketlerinde de görüldü. Google'ın da içinde bulunduğu Alphabet'in tarihinde ilk kez gelirleri düştü. Şirketin gelirlerinde yüzde 2 azalış gerçekleşti. Facebook, Apple, Amazon gibi firmaların ise gelirlerinde gözle görülür artış oldu.