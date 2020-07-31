Kayseri'de kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Gel kurban olduğum

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu.
İHA
Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.
GÜNDEM
Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.
OYNAT 00:59
Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, 'Gel güzel kızım, gel kurban olduğum' diye seslendi.
Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.
İHA
Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.
HAYAT
Uzmanlardan kurban eti uyarısı: Uzun bekletmek bakteri oluşumuna yol açabilir
Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi.
FOTOĞRAF 10
Şanlıurfa'nın Yeşildirek Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerine götürmek istediği boğa, kamyonette bindirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya girdi.
Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye Belediyesi hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı.
Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.
Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak, kurban kesim alanına götürüldü.
Kurbanlık sahibi Abdurrahman Baloz, boğanın ipinin kopmasının ardından ellerinden kaçırdıklarını belirterek, Saat 5.30#39;dan beri peşindeyiz. Yaklaşamıyoruz, yakalayamadığımız için ekipleri çağırdık onlar iğne vuracaklar dedi.
İpekyol Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından timlerin uyuşturucu iğne yapması sonucu sakinleştirildi, sahipleri tarafından bağlanan boğa kesim yerine götürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nde de kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı.
Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.
Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.
Gel kurban olduğum<br><br> Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya Gel güzel kızım, gel kurban olduğum diye seslendi. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi.
Bir bayram klasiği: Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.
OYNAT 00:59
Malatya'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı
Malatya'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşların uğraşı sonucu yakalanabildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde kamyonetten indirildiği esnafa kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa cadde üzerinde koşmaya başlayınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan boğa zaman zaman bazı işyerlerine de girerek zor anlar yaşattı.