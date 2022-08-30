Gündem Turizmin yeni adresi Kocasinan
KAYSERİ

Turizmin yeni adresi 'Kocasinan'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saklı cennet olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesiyle ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, bilgi verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayseri haberleri: Turizmin yeni adresi Kocasinan ​
Jet bot ile Bayramhacı’nın eşsiz güzelliğini gezen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile beraberindekiler, renkli görüntüler oluşurdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saklı cennet olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesiyle ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, bilgi verdi. Jet bot ile Bayramhacı’nın eşsiz güzelliğini gezen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile beraberindekiler, renkli görüntüler oluşurdu.

CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ

Projelerle, Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Bayramhacı Mahallemizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Projelerimizle Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yunusemre’ye aile sağlığı merkezi
GÜNDEM
Yunusemre’ye aile sağlığı merkezi
Süper Ligin lideri Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş

​Siyah beyazlılar etkili oyunuyla Sivasspor'u mağlup etti.
Futbolseverlerin merak ettiği soru

Futbolseverlerin merak ettiği soru

​Beşiktaş'ın yıldız golcüsünün sözleşmesinde dikkat çeken madde.
TOGGdan müjdeli haber: Fabrika resmen üretime geçiyor

Eskişehir'de <br>Konyaspor kazandı

Eskişehir'de
Konyaspor kazandı

​Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk kez kaybetti.

Kırmızı kartlar<br>damga vurdu

Kırmızı kartlar
damga vurdu

​Konyaspor-F.Bahçe maçında tartışılan an.

​Başından vurulmuş halde bulundu.

​Tabiplerin atama kurası için talep süreci başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.