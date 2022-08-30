Turizmin yeni adresi 'Kocasinan'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saklı cennet olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesiyle ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, bilgi verdi. Jet bot ile Bayramhacı’nın eşsiz güzelliğini gezen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile beraberindekiler, renkli görüntüler oluşurdu.
CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ
Projelerle, Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Bayramhacı Mahallemizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Projelerimizle Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.