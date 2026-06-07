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Kayseri’de bir çocuk su kanalına düşüp yaralandı

Kayseri’de bir çocuk su kanalına düşüp yaralandı

21:517/06/2026, Pazar
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen 10 yaşındaki Y.A., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri’de bisiklet sürerken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düşüp yaralanan Y.A. (10), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Su kanalının yakınında bisiklet süren Y.A., dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, su kanalına inerek yaralanan Y.A.’yı sedyeye aldı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kanala indirilen merdivenle yukarı çıkarılan Y.A., daha sonra ambulansa taşındı. Y.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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