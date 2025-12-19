Yeni Şafak
Kayseri'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

00:4919/12/2025, Cuma
AA
Zanlının evinde Roma dönemine ait mezar steli ile iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda A.B. gözaltına alındı, zanlının evinde Roma dönemine ait mezar steli ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Mezar steli
#Roma Dönemi
#Kayseri
