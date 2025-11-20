5 milyon liralık hazine bulundu: Roma dönemine ait mezar steli Kırıkkale'de ele geçirildi, figürler şaşkınlık yarattı

Değeri 5 milyon lira





Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede, eserin kireç taşından yapıldığı ve yaklaşık değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.