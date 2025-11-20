Yeni Şafak
5 milyon liralık hazine bulundu: Roma dönemine ait mezar steli Kırıkkale'de ele geçirildi, figürler şaşkınlık yarattı

21:3120/11/2025, Perşembe
DHA
Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda, Roma dönemine ait yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mezar steli ele geçirildi. Mezar stelinin bir yüzünde insan, diğer yüzünde ise hayvan figürü bulunuyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sulakyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. "Anadolu Mirası" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, S.G. (47) ve M.C.K. (41) isimli şüphelilerin evinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.


Değeri 5 milyon lira


Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede, eserin kireç taşından yapıldığı ve yaklaşık değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi mezar steli ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alındı.

Steldeki figürler dikkat çekti


Mezar steli üzerindeki figürler de dikkat çekti. Bir yüzeyinde öne doğru yürüyen bir at figürü ile yanında tekerlek motifi bulunurken, diğer yüzeyde oyuk içerisinde insan tasviri yer alıyor.

#Roma
#Mezar steli
#Kırıkkale
