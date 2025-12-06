Yeni Şafak
Kayseri’de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

Kayseri’de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

30 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
30 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'deki Erciyes Çelik Halat Fabrikası’nda akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçiler, bulantı ve kusma şikâyetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası’nda akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde’de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası’nda meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi. Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi şehirdeki farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



