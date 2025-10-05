Kayseri'den Filistin'e anlamlı destek: Başkan Büyükkılıç da bisiklet turunda pedal çevirdi

Başkan Büyükkılıç, Küresel Sumud Filosu’nun dünyaya gereken mesajı verdiğinin altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sumud Filosu ile ilgili dün getirilen 36’sı Türk olmak üzere 137 kişilik kafile ülkemize ulaştı ve hepimiz sevinç çığlığına boğulduk ama en önemlisi, anlamlı olanı mesajın verilmiş olması. Dünya da bu konuda Gazze ile ilgili mesajın verilmesiydi. Türkiye’mizde değişik yerlerde etkinlikler yapılıyor. Sonuç itibariyle Ankara’da, İstanbul’da Türkiye’mizin her yerinde, dünyanın her yerinde bu katliama, bu soykırıma sessiz kalınmıyor. Bu alanda gayret gösteren tüm kurum, kuruluş ve devletleri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri’de pedallayarak sesimizi duyurup, biz de bu destekte varız diyoruz” ifadelerini kullandı.