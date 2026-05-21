Kaza sonrası Kelkit Çayı’na atlamıştı: Arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazasının ardından E.N.H. isimli genç kız kayboldu. Kazanın şok etkisiyle Kelkit Çayı’na atladığı iddia edilen kız için ekipler seferber oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen Kelkit Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Akarsu hattı boyunca hem havadan hem de su yüzeyinden botlarla çalışma yürüten ekipler, beşinci günde de kayıp kıza ulaşmaya çalışıyor.