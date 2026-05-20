Trafik polisinden örnek davranış: Sürücülerin güvenliği için süpürgeyle yolu süpürdü

Çorlu Çevre Yolu üzeri Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ne bağlantı sağlayan yan yol mevkiinde, dün minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir görev üzerine bölgeden geçtiği sırada kazaya denk gelen Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi de duruma kayıtsız kalmadı. Ekipte görevli trafik polisi Figani Garip, eline aldığı süpürgeyle sürücülerin güvenliği için yolu süpürdü. Garip, trafiği de yönlendirme yaparak, ekipler gelene kadar araçların kontrollü geçişini sağladı. Trafik polisinin bu davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.