Trafikte korku dolu anlar: Kamyon araca çarptı metrelerce sürükledi

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir kamyon sürücüsü, farklı yönde ilerleyen hafif ticari araca yol ağzında yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.