Yanan arazide bereketli mesai: Köylülerin geçim kaynağı oldu! Fiyatı gram altında yarışıyor

11:1021/05/2026, Perşembe
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl kül olan 140 bin hektarlık ormanlık alan, yağışların ardından kuzugöbeği mantarıyla doldu. Kilosu bin liradan satılan mantar, yangının yaralarını saran köylüler için umut kaynağı oldu.

Bilecik'te geçtiğimiz sene çıkan yangınla birlikte heba olan 140 bin hektarlık orman bölgesi yeniden yeşermeye başlarken, köylülere ek gelir kaynağı olan ve tazesinin kilogram fiyatı bin lira, kurusu 7 bin 500 TL'ye kadar yükselen kuzugöbeği mantarı yüzleri güldürdü.

Küllerinden doğan ekonomik mucize

Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen, tazesinin kilogramı bin liradan, kurutulmuşu 7 bin 500 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından yangının yaşandığı Osmaneli'ne bağlı ve yangından etkilenen Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi. Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

"Sanki elinle ekmişsin gibi"

Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Recep Apak, orman yangınları sonrası kuzugöbeği mantarının ormandan fışkırdığını anlatarak, "Bu mantar 10 Mart'ta başlar, Mayıs 25'ine kadar devam der. Hava şartları rutubetli giderse, yağış yağarsa bunun arkası kesilmez bu süre daha da devam eder. Bir gün araziye gittim, Büyükyenice'nin Kızılöz mezarlıklar tarafına. Mübarek sanki elinle ekmişsin gibi, yani ekilmiş gibi. O gün aşağı yukarı 6-7 kasa mantar topladım ve tamamı 30 kiloydu. En çok topladığım o gündü. Şimdi burada neden çok mantar olmaya başladı" dedi.

"Yangın sonrası adeta mantar fışkırdı"

Recep Apak konuşmasının devamında, "Yangın zamanı büyük iş makineleri yol açarken, toprağı kabarttığı yerlerde çok mantar oluyor. Atıyorum, bu arkamız yeşillik. Bu yeşilliklerde arasan bile bulamazsın. İklim orası değil. Yangının külünün doğaya dağılmasından sonra oluşan bir etkileşim sonrası mantar fışkırdı. Yani yanık yerlerde daha çok çıkıyor" dedi.

"Her türlü bunun yemeği olabiliyor"

Recep Apak mantardan yaptıkları yemekler hakkında bilgi vererek, "Vallahi ben soğanlı kavurmasını çok sevdim. Hanım dolmasını yaptı, bulgurla; o daha başka oldu. Ondan sonra kaşarlısını yaptık, fırına sürdük. Yumurtalısını yaptık. Yani her türlü bunun yemeği olabiliyor" dedi.

