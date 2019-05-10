Kazanlı sahili Carettalara hazır

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde; İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya’dan gelen yabancı öğrenciler ile Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Lisesi, Kazanlı Ortaokulu ve Bahçeşehir Koleji’nden 350 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla, nesli koruma altına alınan Caretta Caretta Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

HER YIL TEMİZLENİYOR

Her yıl bu dönemde düzenlenen temizlik çalışması öncesi konuşan Başkan Gültak, Kazanlı ve Karaduvar sahillerinin Mersin için önemli değerler olduğunu, her iki sahil için de yeni ve ses getirecek projeler hazırladıklarını ifade etti.

Aynı zamanda bir eczacı olduğunu da kaydeden Başkan Gültak; “Bu çalışmayı sağlık ve temizlik açısından farkındalık yaratması noktasında çok önemli buluyorum” diye konuştu.

Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan da gönüllülük projeleri sayesinde son 8 yılda 700 yabancı öğrenciyi Mersin’de ağırladıklarını belirterek, “Her yıl yabancı öğrenciler ve Kazanlı ve Mersin’de öğrenim gören çocuklarla birlikte sahili temizliyoruz” dedi.