Kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

00:5514/02/2026, Cumartesi
IHA
4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına müşterilerin içeride olduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli isim gözaltına alınırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde geçtiğimiz 15 Ocak tarihinde bir kebapçı dükkanına, içerde müşteriler olduğu sırada silahlı saldırı gerçekleşmiş ve 2 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Pendik, Tuzla ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile birlikte A.B., M.A., S.B., E.D.K. isimli 4 şüpheli dün gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslardan A.B. ve M.A. tutuklanırken, S.B. ile E.D.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



#Saldırı
#Şüpheli
#Yakalandı
