Kediyi köpeklere parçalatmanın cezası belli oldu: Kişi başı 770 lira

Maltepe sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu.

DHA Kediyi köpeklere parçalattılar.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

OYNAT 01:13 Pitbull cinsi köpek yavru kediyi saniyeler içerisinde parçaladı Küçükçekmece'de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye bir anda saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı. Yavru kediye saldıran pitbull, sahibi tarafından defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı.

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OYNAT 00:39 Gebe kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalatan çocuklar adliyede Adana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk polis adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirilen çocuklar gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz ' dedi. BiP'te paylaş

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