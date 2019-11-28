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Kediyi köpeklere parçalatmanın cezası belli oldu: Kişi başı 770 lira

Kediyi köpeklere parçalatmanın cezası belli oldu: Kişi başı 770 lira

Maltepe sahilinde ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
770'er lira ceza aldılar.
770'er lira ceza aldılar.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu.

DHA
Kediyi köpeklere parçalattılar.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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