Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Katarlılara sınavsız üniversite yalanını tekrarladı
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek YKS’den bir gün önce “Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiğini” öne sürmüştü. Medya organlarının özür dileyip haberlerini geri çekmesine rağmen Kılıçdaroğlu, ısrarla yalana devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" diyerek bu yalanı bir kez daha tekrarladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Katarlılara sınavsız üniversite yalanını tekrarladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den 1 gün önce Sözcü gazetesi “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” anonsu ile bir haber servis etti.

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
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Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’liler de bu iddiayı doğruymuş gibi paylaştı. Anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı.

T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi
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T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

CHP'liler yalanda ısrar ediyor

Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür diledi. Ancak CHP’liler ısrarla yalana devam ediyor.

TBMM'de bir kez daha tekrarladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavlarını kaldıralım" çağrısına değindiği esnada, "Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir yeni Kanal İstanbul tehdidi: Altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir yeni Kanal İstanbul tehdidi: Altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk köprüsünün temeli atılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili tehdidini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu partisinin grupm toplantısında, 'Alacağım söke söke alacağım. Bir daha söylüyorum. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim.' ifadelerini kullandı.

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"10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kendilerine “İşsizliği önlemek için en hızlı ne yapabilirsiniz?” sorusunun yöneltildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kamuda ne kadar boş kadro varsa tamamının atamasını yapacağız. Öğretmendi, hemşireydi tamamımın atamasını yapacağız” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' önerisinde bulunduktan bir süre sonra '10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız' diyerek kendisini yalanlamıştı.


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