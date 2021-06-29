Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den 1 gün önce Sözcü gazetesi “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” anonsu ile bir haber servis etti.

GÜNDEM Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’liler de bu iddiayı doğruymuş gibi paylaştı. Anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı.

GÜNDEM T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

CHP'liler yalanda ısrar ediyor

Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür diledi. Ancak CHP’liler ısrarla yalana devam ediyor.

TBMM'de bir kez daha tekrarladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavlarını kaldıralım" çağrısına değindiği esnada, "Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Psikolojik harp: Yalanlar başrolde

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Bu işe girenlerin burunlarından fitil fitil getireceğim

GÜNDEM "10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" diyen Kılıçdaroğlu: Boş kadrolara atama yaparak işsizliği bitireceğiz

OYNAT 00:48 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir yeni Kanal İstanbul tehdidi: Altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk köprüsünün temeli atılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili tehdidini sürdürdü.



Kılıçdaroğlu partisinin grupm toplantısında, 'Alacağım söke söke alacağım. Bir daha söylüyorum. Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim.' ifadelerini kullandı.

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