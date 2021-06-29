Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek YKS’den bir gün önce “Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiğini” öne sürmüştü. Medya organlarının özür dileyip haberlerini geri çekmesine rağmen Kılıçdaroğlu, ısrarla yalana devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" diyerek bu yalanı bir kez daha tekrarladı.
Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den 1 gün önce Sözcü gazetesi “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” anonsu ile bir haber servis etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’liler de bu iddiayı doğruymuş gibi paylaştı. Anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı.
CHP'liler yalanda ısrar ediyor
Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür diledi. Ancak CHP’liler ısrarla yalana devam ediyor.
TBMM'de bir kez daha tekrarladı
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Üniversite sınavlarını kaldıralım" çağrısına değindiği esnada, "Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil" ifadelerini kullandı.