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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti. Gül topladıktan sonra işçilerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu'un yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturması dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğlu yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu
​Kemal Kılıçdaroğlu yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.Çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

CHP Lideri'nin işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması objektiflere yansıdı.

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Gül fiyatlarının yükselmesini istedi

Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir merkez olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, gülün kilogram fiyatının bu yıl en az 7 lira 50 kuruş olması gerektiğine işaret ederek, "Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi lazım." dedi.

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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.


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