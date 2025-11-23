Kemer’de jandarmanın operasyon düzenlediği evden çok sayıda silah çıktı

Ele geçirilen silahlar.
Antalya’nın Kemer ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kemer ilçesinde (T.Ö.) isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 7 tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç, 1848 tabanca fişeği, 57 av tüfeği fişeği, 179 boş kovan ve 19 kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi
#Silah
#asayiş
#Antalya