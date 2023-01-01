Kendi kongresini iptal ettirdi

Cumhuriyet Hak Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Baltacı, yaşanan olayla ilgili hem parti içerisindeki hukuk mücadelelerini hem de parti dışındaki hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Baltacı, "Biz provokasyona, biz komploya karşı, biz hakarete ve iftiraya karşı hem parti içerisindeki hukuk mücadelemizi hem de parti dışındaki hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.