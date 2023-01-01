Kendi kongresini iptal ettirdi

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CHP’de İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen genel merkezciler arasında küfürlerin havada uçuştuğu Fatih ilçe kongresi, genel merkezin ‘korsan seçim’ itirazı üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. Genel seçimlerdeki ağır hezimetin hemen ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında başlayan genel başkanlık kavgası, CHP’ye kendi kongresini iptal ettirmiş oldu. Öte yandan CHP Fatih ilçe kongresinin, CHP Genel Merkezi’nin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacağı öğrenildi.
ADAY DHKP-C’Lİ ÇIKMIŞTI
3 Eylül’de yapılan olaylı kongrede, seçime tek aday olarak giren Yavuz Nazlıgül’ün DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ortaya çıkmış, bunun üzerine CHP Genel Merkezi apar topar kongrenin ertelendiğini açıklamıştı. Erteleme kararını tanımayan değişimciler ise kendi adayları Soner Özimer’i aday göstererek seçime devam etmişti.
KORSAN SEÇİM İTİRAZI
CHP Genel Merkezi ise değişimcilerin gösterdiği aday ile devam eden seçimin korsan seçim olduğunu savunarak kongrenin iptali için YSK’nın yolunu tuttu. İtirazı değerlendiren YSK, CHP Genel Merkezi’nin talebini haklı bularak 3 Eylül’de yapılan CHP Fatih İlçe Kongre Seçimi’nin iptal edilmesine karar verdi.