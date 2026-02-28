Kendimi zindana hapsetmişim

Yeşilay’ın 106 yıl önce insanlığın bağımsızlığı için yola çıktığını belirten Dinç, bağımlılıkların bugün hem Türkiye’de hem dünyada hızla yayılan büyük bir tehdit haline geldiğini belirti. Dinç, alkol, madde, tütün, kumar, internet ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele ettiklerini ifade etti. “Bağımsızlık Mektupları” yer alan Mustafa G., 13 yaşında başlayan bağımlılığının hastane ve cezaevi süreçlerine uzandığını anlattı. Hayatının dönüm noktasının bir Yeşilay broşürü olduğunu belirten Mustafa G., 36 yaşında Yeşilay'a başvurduğunu ve 6,5 ay yatılı tedavi gördüğünü söyledi. Bugün 3 yıldır temiz olduğunu ve düzenli bir işte çalıştığını belirten Mustafa G. “Yıllarca karanlığın içinde özgür yaşadığımı sandım. Oysa kendimi bir zindana hapsetmişim. Ben o karanlığın içinde ışık arayan bir insanmışım. Yeşilay’da o küçücük ışığı gördüm” dedi.