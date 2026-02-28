Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kendimi zindana hapsetmişim

Kendimi zindana hapsetmişim

Saliha Engin
04:0028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yeşilay’ın kuruluşunun 106’ncı yılı kapsamında 1–7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı, “Sen de Yeşilaycısın” çağrısıyla Genel Merkez’de, Genel Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç’in katılımıyla yapıldı.

Toplantıda 2026’nın “Bağımsızlık Yılı” vizyonuyla şekillendirileceği açıklanırken, Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıktan kurtulan 15 kişinin gerçek hikâyelerinden oluşan “Bağımsızlık Mektupları” kitabı da tanıtıldı. Kitapta yer alan bazı danışanlar yaşadıkları süreci paylaştı

Yeşilay’ın 106 yıl önce insanlığın bağımsızlığı için yola çıktığını belirten Dinç, bağımlılıkların bugün hem Türkiye’de hem dünyada hızla yayılan büyük bir tehdit haline geldiğini belirti. Dinç, alkol, madde, tütün, kumar, internet ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele ettiklerini ifade etti. “Bağımsızlık Mektupları” yer alan Mustafa G., 13 yaşında başlayan bağımlılığının hastane ve cezaevi süreçlerine uzandığını anlattı. Hayatının dönüm noktasının bir Yeşilay broşürü olduğunu belirten Mustafa G., 36 yaşında Yeşilay'a başvurduğunu ve 6,5 ay yatılı tedavi gördüğünü söyledi. Bugün 3 yıldır temiz olduğunu ve düzenli bir işte çalıştığını belirten Mustafa G. “Yıllarca karanlığın içinde özgür yaşadığımı sandım. Oysa kendimi bir zindana hapsetmişim. Ben o karanlığın içinde ışık arayan bir insanmışım. Yeşilay’da o küçücük ışığı gördüm” dedi.




#Yeşilay
#STK
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi