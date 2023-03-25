Kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilemez madde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde “Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız” dedi. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile kentsel dönüşüm yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kentsel dönüşüm hükümet programımızın ilk hedefi olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

11 İLİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “11 ilimizi ve özellikle de Hatay’ı bir an önce ayağa kaldıracağız. Attığımız her adım ve projeyi bu gayeyle planlıyoruz. 1,5 ay içinde arama kurtarmanın bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı döneme girdik. Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış ya da kurulmuştur. AFAD tarafından 22 bin bağış olarak da 14 bin olmak üzere 36 bin konteynerin altyapısı kurulumu nakli sürmektedir. Mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır. Birileri bize kalıcı konutların yapımı, kadim şehirlerimizin imarı ve ihyası konusunda acele ettiğimizi söylüyor.

HATAY YARALIYKEN 80 İL SAĞLIKLI OLAMAZ

İleri sürülen gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük. Milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek sabrı da dermanı da yoktur. İşte biz bunun için 1 yılda 319 bin konut yaparak altyapısıyla, iş yerleriyle tüm ihtiyaçları tamamlayarak şehirleri ayağa kaldırma sözü verdik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik. Hatay yararlıyken kalan 80 vilayet sağlıklı olamaz.

YARALAR SARILMADAN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ

Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Maraş’taydık. Bugün (dün) Hatay’dayız. İnşallah diğer şehirlerimize de gideceğiz. Tüm yaralar sarılıp yıkılan her şey daha iyisiyle inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.

HÜKÜMET PROGRAMININ BAŞINDA OLACAK

Hatay’dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. 14 Mayıs seçimlerinde inşallah yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın ilk, vazgeçilmez ve taviz verilmez maddesini oluşturacaktır. Geçtiğimiz 20 yılda edindiğimiz tecrübeleri 6 Şubat depremlerinin önümüze koyduğu fotoğrafı dikkate alarak ülkemizi kısa sürede afetlere dayanıklı hale getirmek için kararlıyız. Hatay’ımız 7,7 ile 7,6 ile tarihe gömülecek şehir değildir.”

Bu belediyeler nerede?

CHP’li Büyükşehir Belediyelerin bölgede olmadığına dikkat çeken Erdoğan, bazılarının deprem turisti gibi fotoğraf çekerek gittiğini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, görüntü vermek için buralara uğrayabilir. Yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları, yardım faaliyetleri sürdürerek depremzedeler için kullansalar gönülleri alabilseler. Bugün ana muhalefetin 10’u aşkın 11 büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeler nerede? Buralara uğradı mı? Deprem şehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız.

“HİÇ KİMSE TEREDDÜDE KAPILMASIN”

Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Hiç kimse endişe tereddütte kapılmasın. Burası CHP’li demedik. Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımız dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Gerisi kendiliğinden gelecektir.”

Emine Erdoğan.

Hep birlikte ağladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, depremlerden etkilenen Hatay’da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Depremzedelerin acısını yürekten hissettiklerini belirten Emine Erdoğan, “Gerçekten hep birlikte ağladık, Allah bir daha yaşatmasın. Böyle bir acıyı hiç kimse görmesin inşallah” dedi. Erdoğan, tek tek ilgilendiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

10 Mayıs’ta hizmete açıyoruz

Arsuz, Hassa ve Belen’deki devlet hastanelerin hizmete alındığını kaydeden Erdoğan, Antakya Hastanesi’ni 10 Mayıs’ta hizmete açacaklarını söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Arsuz, Hassa ve Belen’de devlet hastanelerini tamamlayarak hizmete aldık. Salgında acil durum hastaneleri inşa ettiysek Hatay’da da bunu yapacağız. Ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran parti ve iktidar değiliz. İşte o salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul’da dev Çam Sakura Hastanesi’ni bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir tarafta İstanbul Havalimanı’nda bir taraftan Anadolu yakasında iki hastaneyi 1006 odayı bitirdik, halkın hizmetine sunduk. Bugün 400 yataklı Antakya, 600 İskenderun, 200 yataklı acil durum ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’nin temellerini atıyoruz. Antakya hastanesini 10 Mayıs’ta hizmete açıyoruz.”







