Keşan yolunda korku dolu anlar: Otomobil takla attı

Keşan yolunda korku dolu anlar: Otomobil takla attı

18:1325/04/2026, Cumartesi
DHA
Kazada araç yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç yoldan çıkarak takla attı.

Edirne Keşan’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrularak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazazedeler hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana geldi. Enez’den Keşan yönüne giden B.Ö. (30) yönetimindeki 03 UU 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.Ö. ve yanında bulunan B.D. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



