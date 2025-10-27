Keşmir için anlamlı anma: Pakistan Büyükelçiliğinde 'Keşmir Günü'

Pakistan ’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’in ev sahipliğinde elçilik binasında gerçekleştirilen programa, SDE Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile çok sayıda davetli ve diplomatik temsilci katıldı.









"KEŞMİR HALKI VERİLEN SÖZÜN TUTULMASINI İSTİYOR"





Büyükelçi Yusuf Cüneyd, yaptığı konuşmada Keşmir meselesinin 78 yıl önce başladığını hatırlatarak, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşındığını söyledi. Cüneyd, BMGK kararlarına göre Keşmir meselesinin halkın iradesiyle çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Verilen sözler yerine getirilmedi, Keşmir halkı hâlâ baskı altında” dedi.





Cüneyd, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da anayasanın 370’inci maddesini iptal ederek Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırdığını hatırlattı ve bu adımın “BM kararlarının açık ihlali” olduğunu belirtti. Keşmir halkının bir gün kendi kaderini tayin hakkını elde edeceğine inandıklarını ifade eden Büyükelçi, Türkiye’nin bu konudaki desteğini “asla unutmayacaklarını” dile getirdi. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BMGK’de Keşmir meselesini gündeme getirmesi, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun en güçlü göstergesidir” diye konuştu.









"KEŞMİR ASYA’NIN JEOPOLİTİK KALBİ"





SDE Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar, Türk halkının Pakistan ve Keşmir ile tarihsel bağlarına dikkat çekerek, Keşmir’in Asya kıtasındaki en stratejik bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Alpar, “Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Keşmir halkı hâlâ kendi kaderini belirleyemedi. Bu kararların halkın iradesine uygun şekilde hayata geçmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.









"TÜRKİYE’NİN DAYANIŞMASI TARTIŞILMAZ"





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ise Türkiye’nin Keşmir halkıyla dayanışmasının “sarsılmaz” olduğunu vurguladı. Yanık, Hindistan’ın 2019’da Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan maddeyi iptal etmesiyle bölgenin özel statüsünün ortadan kaldırıldığını belirterek, “Bu adım, uzun adaletsizlik tarihine yeni bir bölüm eklemiş ve BMGK kararlarını ihlal etmiştir” dedi.





Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) da Keşmir halkının yanında olduğunu hatırlatarak, “Bugün olduğu gibi her zaman Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceğiz” mesajını verdi.







