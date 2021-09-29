Gündem Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözüm için HDP'yi işaret etmesine HDP'li İmam Taşçıer, "Anayasanın ilk dört maddesi değişmezse, tartışılmaz" cevabını verdi. HDP'nin şart koştuğu Kılıçdaroğlu da Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme vaatinde bulunmuştu. "Anayasayı değiştirelim" sözlerinin üzerine kendisine yöneltilen "İlk 3 maddeler mesela?" sorusuna "Tabi, buyurun gelin yapalım" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesine ilişkin şunları söyledi:

  • Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir.

İLK 4 MADDE VAATİ

HDP'nin Anayasanın ilk maddelerini değiştirmeyi şart koştuğu CHP de benzer şekilde düşünüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti.

Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
OYNAT 00:53
Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözüm için HDP'yi işaret etmesine HDP'li İmam Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört maddesi değişmezse, tartışılmaz' cevabını verdi.

HDP'nin şart koştuğu Kılıçdaroğlu da Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme vaadinde bulunmuştu. 2015 yılında PKK'ya yakın bir kanalda 'Anayasayı değiştirelim' demiş, bunun üzerine kendisine yöneltilen 'İlk 3 maddeler mesela?' sorusuna da 'Tabi, buyurun gelin yapalım' cevabını vermişti.

"GELİN DEĞİŞTİRELİM"

2015 yılında katıldığı yayında "Anayasayı değiştirelim" demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen "Anayasanın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?" sorusu karşısında da "Tabi, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
OYNAT 00:30
HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir.' dedi.

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