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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu grup toplantısında Demirtaş'a övgüler dizdi: Çok seviliyor

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a yine övgüler dizdi. Selahattin Demirtaş'ın Van'da çok sevildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracakları vaadini de yineledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu grup toplantısında Demirtaşa övgüler dizdi: Çok seviliyor
Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz günlerde Van'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Van'da yaptığı konuşmada "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadesini kullanan CHP lideri bu çağrısını bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'nda yineledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER

Bulduğu her fırsatta terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Kılıçdaroğlu, güzellemelerine burada da devam etti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

Bir eve gittik orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Haksız uygulamalardan şikayet ediyorlar. Bize oy versin vermesin bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak insani görevimizdir. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız.

Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Baskı yapıyorlar. AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Yine Vanlı kardeşlerime söyledim. Osman Kavala'dan da Selahattin Demirtaş'tan da, darbeci diye içeride olan harp okulu öğrencilerinin hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız
OYNAT 00:28
Kemal Kılıçdaroğlu: Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, 'Bir eve gittik orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Kavala, Selahattin Demirtaş, ve harp okulu öğrencilerinin hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.' dedi.

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