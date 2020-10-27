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Gündem Kılıçdaroğlu TBMMde konuştu İslamı hedef alan Macronla ilgili tek kelime söylemedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu TBMM'de konuştu: İslamı hedef alan Macron’la ilgili tek kelime söylemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin birçok konuya değinen Kılıçdaroğlu’nun, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Macron’a ilişkin tek bir söz söylememesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a savaş açmasının ardından Müslümanlara yönelik saldırılar ve ırkçı söylemler artmıştı. Macron’un emriyle de, peygamber efendimize hakaret eden karikatürler hükümet binalarına yansıtılmıştı.

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Tepki çığ gibi büyüyor

Milyarlarca Müslüman’ın hassasiyetlerini hiçe sayan Macron yönetimine dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Birçok ülkede Macron yönetimine tepki eylemleri düzenlendi, Fransız mallarına yönelik boykot kampanyaları başlatıldı.

Macron'a ilişkin tek söz söylemedi

Macron yönetimine Türkiye’de de her kesiminden tepki yağdı. Fransa’da her geçen gün Müslümanlara yönelik zulüm artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin birçok konuya değindiğini ancak Macron’un ismini ve Fransa’da yaşananları ağzına dahi almamasını eleştiren vatandaşlar, CHP liderine tepki gösterdi.

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