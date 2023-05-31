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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini kaldırdı

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası büyük bir sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya süresince sık sık paylaşım yaptığı Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini kaldırdı.

09:30 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı. İki tur yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferiyle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52 oy ile sandıklardan birinci çıkarak Türkiye siyasetinde 17. zaferini ilan etti.

Hesabını güncelledi

Seçim hezimeti yaşayan kemal Kılıçdaroğlu ise büyük bir sessizliğe gömüldü.

Kampanya boyunca aktif olarak kullandığı Twitter hesabından günlerdir paylaşım yapmayan Kılıçdaroğlu'nun hesabında yazan 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini de kaldırdığı görüldü.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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#Twitter
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