Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası CHP'de yine kurultay sesleri duyulmaya başlandı. Konuyla ilgili kendi YouTube kanalından önemli açıklamalarda bulunan Gazeteci Cüneyt Özdemir, yıllardır parti delegelerini Kılıçdaroğlu'nun seçtiğini ifade ederek, "Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksa gelse CHP'ye, ya da İsmet İnönü çıksa gelse Kılıçdaroğlu ile yarışa girseler bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu kazanır." diye konuştu.