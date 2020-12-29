Gündem Kılıçdaroğlundan cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması Benim irademde değil
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması: Benim irademde değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusuna, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Yıl sonu değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin'in babasının aranmasına ilişkin açıklama: CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin'in babasının aranmasına ilişkin açıklama: CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar

Toplantıda, Kılıçdaroğlu’na "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

Kılıçdaroğlu bu soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İttifakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' şeklinde cevap verdi.

  • Kılıçdaroğlu, TBMM’deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir
GÜNDEM
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir
Abone Ol Google News
Türk askeri Azerbaycanda

Türk askeri Azerbaycan'da

​Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor.
20 kediye ötanazi yapıldı

20 kediye ötanazi yapıldı

​Ankara Belediyesi hayvan bakımevinde kedi katliamı iddiası.
FETÖnün ilk uluslararası adımı

FETÖ'nün ilk uluslararası adımı

​MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.
Son gün akın ettiler

Son gün akın ettiler

​Adım atacak yer kalmadı!
Muhabir depreme böyle yakalandı

Muhabir depreme böyle yakalandı

​Hırvatistan'da panik.

Azmin zaferi

Azmin zaferi

Çöplerden plastik atık topluyordu, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu.

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.