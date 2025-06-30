Kılıçdaroğlu'ndan Datça affı: Hakkımı helal ediyorum görevi iade edilsin

30 Haziran'da görülecek CHP’nin şaibeli 38. kurultay davası öncesinde koltuğa geri oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan tartışmalara yerel yönetimlerde dahil oldu.

X’te bir kullanıcı “Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” yazarak Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi’ni etiketlemişti. Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımla “Doluyuz” yanıtını verilmişti. Aynı belediye dün gözaltına alınan İrfan Değirmenci için “Sevgili İrfan Değirmenci için bir kişilik yerimiz var” paylaşımında bulunmuştu.

Maalesef doluyuz. — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) June 26, 2025

Paylaşımlar üzerine Datça Belediyesi hesabının yöneticisi Osman Akın'ın işine son verildiği iddia edildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder." ifadelerini kullandı.

Trollerine tepki gösterdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.



Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2025

CHP'de iç savaşa dönüşen kurultay krizi

CHP’nin şaibeli 38. kurultay davası öncesinde koltuğa geri oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu zehir zemberek sözlerle seslenmişti. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hakkında açıklama yapmasını ve "Mutlak butlan kararını kabul etmem" demesini ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesi de talep edildi.

Bu talepleri reddeden Kılıçdaroğlu, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Partimi kayyuma mı bırakayım?" ifadelerini kullanmıştı.

Dava ertelendi

Türkiye siyasetinin gündeminden düşmeyen CHP'nin tartışmalı 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası 8 Eylül tarihine erteledi.







