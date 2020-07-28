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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran açıklama: Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kafa karıştıran bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sarf ettiği sözler kafaları karıştırdı. İktidara geldiklerinde yeni bir anayasa yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim ortaya koyduğumuz 13 maddeye evet diyen herkes bizim dostumuzdur. İşsizlik sorunu işsizlerle çözeceğiz. Emekliler, çiftçiler, konteynerden çöp toplayan vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yeni bir anayasa yapacağız. Bugüne kadar yapılan tüm anayasalar, tonu değişmekle birlikte, belli bir vesayet altında yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran açıklama: Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız
OYNAT 00:11
Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran açıklama: Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kafa karıştıran bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör iması

Baskı dönemi olmadan, herkesin görüşünü alarak anayasa hazırlanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun, “Biz demokratik yollardan bir dikta yönetimini, bir baskı yönetimini sonlandıracağız” sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör imasında bulunan CHP Genel başkanı için bir kullanıcı, "'Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız. Ben bunu duyduğumda beynim yandı Kemal bey ciddi ciddi bu cümleyi kurdu. Ya biri şuna ülkede diktatör olsa bu konuşmayı dahi yapamayacağını söyleyebilir mi lütfen?" ifadelerini kullandı.

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